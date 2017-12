Un microbuz în care se aflau șase persoane s-a răsturnat într-o curbă, pe DN 17, la Prisaca Dornei, locul în care în decursul timpului au avut loc mai multe accidente grave. De precizat că după ce în aceeași curbă au avut loc mai multe accidente mortale, în zona respectivă au fost impuse restricții de circulație, la 30 km/h, și au fost montate benzi rezonatoare. Evenimentul rutier a avut loc sâmbătă dimineața, în jurul orei 11:00. După producerea accidentului rutier, toate cele șase persoane erau conștiente, doar două femei fiind transportate la spitalul din Câmpulung Moldovenesc.

Microbuzul se deplasa dintre Câmpulung Moldovenesc spre Suceava, iar după ce a părăsit partea carosabilă și a atins un stâlp de electricitate. La fața locului au intervenit imediat pompierii militari din Detașamantul Câmpulung Moldovenesc și Garda de Intervenție Gura Humorului, cu o autospecială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit Poliției Suceava accidentul a avut loc deoarece șoferul nu a adaptat viteza pe un carosabil ud și nu a respectat limita maximă a vitezei legale de 30 km/h stabilită prin indicator rutier. La volanul mașinii se afla un bărbat de 57 de ani, din județul Bistrița Năsăud. Acesta a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton al rețelei electrice și cu gardul împrejmuitor al unei livezi, după care s-a răsturnat.

În urma accidentului, a rezultat rănirea gravă a unei femei de 50 de ani, din județul Bistrița Năsăud și rănirea ușoară a altei femei de 48 de ani din aceeași localitate, ambele pasagere în autoutilitară.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.