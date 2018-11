Un microbuz școlar s-a răsturnat în această dimineață în localitatea Horodnic, în apropierea căii ferate. Microbuzul aparține Școlii Speciale din Bivolărie. Din fericire în microbuz nu se afla nici un copil. Se pare că șoferul a pierdut controlul microbuzului, pe un drum acoperit de zăpadă, după care s-a răsturnat în apropierea stației CFR din Horodnic. Șoferul nu a fost rănit.

