JTI a virat la bugetul statului roman peste 4,77 miliarde de lei (aproape un miliard de euro), în creștere cu peste 12% față de taxele plătite pentru 2019. Suma reprezintă accize, TVA și alte taxe, impozite și contribuții aferente anului 2020, plătite până în prezent.

„Într-o perioadă de criză fără precedent, JTI continuă să fie un partener de încredere. Compania noastră se află în categoria marilor contribuabili, iar de acum putem spune că am intrat în clubul miliardarilor. 78% din cifra de afaceri a JTI reprezintă taxe virate la buget, țigaretele fiind cele mai taxate produse din România. Pentru o evoluție normală a companiei și, implicit, pentru a crește contribuția la buget, este nevoie de predictibilitate fiscală și legislativă. Astfel, sperăm ca anul acesta să nu ne confruntăm cu inițiative de supra-reglementare, de tipul celei respinse în iunie trecut de către Parlament, și să stabilim, împreună cu Ministerul Finanțelor, un nou calendar sustenabil de accizare a țigaretelor, pentru perioada 2022-2027. Suntem convinși că, prin dialog constructiv între mediul de afaceri și autoritățile de reglementare, pot fi găsite soluții viabile, astfel încât statul să se poată baza pe noi și în anii care urmează, în ciuda incertitudinilor și dificultăților economice generate de pandemie. La JTI, vom continua să ne desfășurăm activitatea onest, să derulăm programe anti-contrabandă în parteneriat cu autoritățile și să ne implicăm în viața comunității prin proiecte sociale și culturale recunoscute la nivel național”, a declarat Evgeny Nikolsky, General Manager JTI Romania, Moldova și Bulgaria.

Pe durata pandemiei, JTI România, recertificată în aceste zile ca angajator de top, nu a disponibilizat și nu a trimis în șomaj tehnic niciun angajat din cei peste 1.200 care lucrează în sediul central, în fabrică și în birourile de vânzări din țară. De asemenea, compania a continuat programele de combatere a contrabandei și a intensificat sprijinul acordat comunității, inclusiv pentru lupta împotriva Covid.

JTI este printre primele companii multinaționale care au început să facă afaceri și să producă în România, încă din 1993. Aproximativ 70% din producția fabricii din București merge la export, în circa 50 de țări, JTI Manufacturing fiind considerată un centru de excelență în cadrul grupului, pentru calitate în execuție și eficiență.

Conform ultimei execuții bugetare anunțate de Ministerul Finanțelor, veniturile provenite din accizele pentru produsele din tutun au crescut în 2020, față de anul precedent, cu 10,9% pe fondul creșterii accizei și scăderii comerțului ilicit, sectorul tutunului devenind, în perioada pandemiei, cel mai solid contribuabil la bugetul statului.

România este al treilea producător european de țigarete, după Germania și Polonia. Conform INS, pe primele opt luni din 2020, totalul exporturilor a fost de 926,4 milioane euro, în creștere cu 51% față de aceeași perioadă din 2019. Totalul importurilor în același interval a fost de 234,1 milioane euro. Așadar, contribuția pozitivă a tutunului la balanța de plăți este de 692,3 milioane euro doar pe primele 8 luni.

JTI și-a început activitatea în România în 1993 (ca R.J. Reynolds), și a fost una dintre primele companii multinaționale care a investit pe plan local. JTI se implică activ în comunitate: compania este partener al Festivalului International de Teatru de la Sibiu, al TIFF, SoNoRo, al turneelor muzicale din orașele mici și sponsor oficial al Gigi Căciuleanu Romania Dance Company. JTI sprijină Grădina Japoneză din Herăstrău, Căsuța de Ceai din Muzeul Național de Artă și Centrul de Studii Româno-Japoneze din cadrul Universității Româno-Americane. „Întâlnirile JTI”, eveniment lansat în anul 2000, a devenit un brand cultural național. Compania susține, din anul 2000, Bursele JTI pentru Jurnaliști, fiind de asemenea partener al Burselor EuropaFM. Din 1998, se desfășoară programul Seniorii JTI, prin care 45 de vârstnici primesc zilnic alimente și medicamente, iar de-a lungul anilor compania a colaborat și colaborează cu Samusocial, Ateliere fără frontiere, ARC și alte organizații neguvernamentale, sprijinind proiecte de incluziune prin care sunt susținute persoane din categorii defavorizate în diverse zone ale țării.

JTI este unul dintre cei mai mari producători mondiali de produse din tutun și produse pentru vapat, cu operațiuni în peste 130 țări. Cu sediul la Geneva, Elveția, JTI are peste 44.000 de angajați, fiind membră a grupului Japan Tobacco. Pentru mai multe informații, vizitați www.jti.com.