Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a anunțat că în județul Suceava vor fi finanțate sute de proiecte de drumuri, apă și canalizare și alimentări cu gaze naturale de aproape cinci miliarde de lei, ceea ce reprezintă circa un miliard de euro până în anul 2028 prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. ”Este de salutat faptul că în săptămâna în care a fost președinte interimar al PNL, liderul liberal sucevean Gheorghe Flutur, împreună că premierul Nicolae Ciucă și cu ceilalți lideri ai Coaliției de guvernare au reușit să deblocheze acest program național de investiții care este extrem de important pentru comunitățile locale din țară”, a precizat Fădor.

Aceasta a subliniat că Guvernul a majorat sumele alocate programului „Anghel Saligny” de la 50 la 65 miliarde de lei, ce vor putea fi cheltuite în intervalul 2022-2028.

”Astfel, 30 de miliarde lei sunt pentru drumuri comunale și județene, 22,5 miliarde de lei pentru apă-canal, iar aici județul Suceava are depuse un număr de 236 de proiecte cu o valoare de aproape 4 miliarde de lei ce prevăd modernizarea a 167 de drumuri, iar alte 69 sunt de proiecte pentru apă și canalizare.

Din cei 13 miliarde de lei pentru 105 proiecte de alimentări cu gaze naturale aproape un miliard de lei este alocat județului Suceava pentru 11 proiecte din peste 30 de localități din județ, fiind vorba de proiecte ce au fost preluate de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care au fost depuse pe Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) și trecute pe programul „Anghel Saligny” ca proiecte mature.

Sunt proiecte de modernizări de drumuri, aducțiuni de apă și canalizare și alimentări cu gaz natural care înseamnă „ABC-ul civilizației” și de care comunitățile locale din județul Suceava au mare nevoie”, a arătat Angelica Fădor.