Primăria Suceava continuă și în acest an investițiile în modernizarea piețelor din municipiu. După ce anul trecut a fost reabilitată Piața Burdujeni și s-a realizat sistemul de încălzire în Piața Centrală în acest an va fi începută modernizarea Pieței George Enescu, cea mai aglomerată piață din Suceava. Primarul Ion Lungu a declarat miercuri că în prezent se lucrează la proiectul de modernizare a Pieței George Enescu precizând că aceasta va dispune de o parcare subterană de 70 de locuri care va fi amenajată chiar sub piață. Valoarea totală a investiției se ridică la 5 milioane de lei din care 3,5 milioane pentru lucrările propriu-zise de modernizare a pieței iar 1,5 milioane pentru amenajarea parcării subterane. ”Cred că nu este altă soluție în piața George Enescu decât parcare subterană pentru a face piața funcțională. Acolo noi suntem într-un parteneriat cu o parte din comercianții care deja sunt pe platforma Pieței. Nu discutăm aici de aleea comercială. Am avut o discuție cu ei. Ei au contracte până în 2001. Vom face o asociere cu ei și vom avea un singur proiect de modernizare în care sigur că ei vor veni cu partea lor de finanțare. Vom face un calcul foarte exact cât va reveni dumeanlor și vor achita din valoarea totală a modernizării. Așteptăm bugetul să trecem la treabă ca să începem lucrările în acest an”, a declarat Lungu. Primarul a subliniat că în bugetul pe acest an pentru modernizarea Pieței George Enescu sunt prinse 3,5 milioane de lei restul banilor urmând a fi alocați anul viitor când se speră să fie finalizate lucrările.

