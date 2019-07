Traseul Via Transilvanica, porțiunea din Bucovina care măsoară 136 de kilometri, va fi inaugurat luni, 22 iulie, la Putna, anunță organizatorul principal, Asociația Tășuleasa Social. La eveniment vor fi prezenți ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, directorul general al Romsilva Gheorghe Mihăilescu, actorul Marcel Iureș, Ambasador Proiect Via Transilvanica, prefectul județului Mirela Elena Adomnicăi, vicepreședintele Consiliului Județean, Gheorghe Niță, primarul de Putna, Gheorghe Coroamă, Tibi Ușeriu, Ambasador Proiect Via Transilvanica și nu în ultimul rând părintele Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna. Acolo vor mai fi partenerii și sponsorii strategici ai proiectului, organizații locale, voluntari, locuitori din zonă și mass media locală și națională.