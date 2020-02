Un minor de 15 ani, din Fălticeni, are dosar penal la regimul rutier. Ieri, el conducea fără permis o mașină pe bulevardul Bucovina din Gura Humorului, iar la un moment dat a acroșat cu vehiculul un autobuz. După impact, adolescentul și-a continuat deplasarea pînă la un centru de dezmembrări auto, cu scopul de a preda mașina. Acolo l-au găsit polițiștii. Din verificări a rezultat că fălticeneanul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul figura ca fiind furat din Bistrița Năsăud în noaptea de 17 spre 18 februarie.

