La data de 18 martie orele 18.15, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu și desfășurând activități pe linie rutieră, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui motoscuter ce nu avea aplicate plăcuțe de înmatriculare și care se deplasa pe un drum comunal de pe raza comunei Marginea.

Conducătorul auto a fost identificat în persoana unui minor în vârstă de 15 ani, domiciliat în Marginea, acesta oprind motoscuterul pe partea dreaptă a carosabilului.

Minorul a precizat verbal faptul că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto și din cunoștințele sale mopedul nu este înregistrat sau înmatriculat, iar motoscuterul aparține familiei și l-a luat din curtea imobilului fără știința și acordul părinților săi.

Având în vedere acestea, s-a procedat la efectuarea de verificări în bazele de date constatându- se faptul că, mopedul are o capacitate cilindrică de 101 cm3 și este radiat din circulație.

A fost contactată mama minorului, care s-a deplasat la sediul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Marginea alături de fiul său, în vederea stabilirii situației de fapt. Astfel, s-a stabilit că minorul a condus mopedul fără să fie înmatriculat, fără să posede permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și l-a sustras fără știința membrilor familiei.

În continuare au fost efectuate verificări în bazele de date constatându-se faptul că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Polițiștii din cadrul SPR 3 Marginea a dispus prin ordonanță ridicarea mopedului, întrucât acesta reprezintă probă în dosarul penal. În cauză lucrătorii de poliție s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de

„conducere a unui vehicul fără permis de conducere”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335, alin. 1 din Codul penal, „conducere a unui vehicul neînmatriculat”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 334, alin. 1 din Codul penal, „furt în scop de folosință”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228, alin. 1, raportat la 230, alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 38, alin. 1 și a art. 113, alin. 2 din Codul penal, cauză ce va fi soluționată procedural de către lucrătorii Secției de Poliție Rurală nr. 3 Marginea.