Aseară, un adolescent de 17 ani, din Preutești, s-a urcat fără permis la volanul unei mașini și a intrat cu vehiculul într-un stîlp de electricitate pe care l-a rupt. Minorul s-a rănit și a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Potrivit Poliției Suceava, adolescentul nu era băut și a pierdut controlul asupra direcției de mers fiindcă nu a adaptat viteza la un carosabil acoperit cu piatră. Minorul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea fără permis a unui autovehicul.

