Un mirean îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, ca publicarea CV-urilor și a rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului Eparhial să se facă în ritm mai alert.

„Înaltpreasfinţia Voastră, Vă mulțumesc pentru acceptarea propunerii de a se publica CV-ul și Raportul de activitate al mult stimaților membri ai Consiliului Eparhial Suceava. Acest lucru arată că sunteți receptiv la cerințele credincioșilor. Sper că se va continua într-un ritm ceva mai alert acest lucru fiind posibil deoarece aceste documente sunt întocmite, nefiind necesară cosmetizarea lor. Totuși, am credința că trebuia început cu …, dumnealui fiind cea mai importantă persoană din Consiliu. La sfârșitul activității, îmi voi permite a vă face cunoscute «inadvertențele»”, a transmis mireanul.

IPS Calinic i-a răspuns scurt: ”Publicarea CV-ului consilierilor în cadrul rubricii special create se va face în acel ritm care să permită studierea pe îndelete de către cei interesați”.