Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a vorbit la rubrica ”răspunsul ierarhului” de pe site-ul instituției, despre ”spionajul” pe care-l practică în eparhie răspunzând astfel întrebării puse de un enoriaș care l-a acuzat că ”de ceva timp nu mai slujiți Sfânta Liturghie duminica şi în sărbători, ci faceți doar spionaj prin eparhie”.

”Spionaj? Da, am putea spune şi aşa! Sunt spionul Preasfintei Treimi, trimis de Dumnezeu ca să văd, la faţa locului, cum îşi fac treaba copiii Lui. Interesant! În plus, vizitarea parohiilor, cel puţin o dată pe an, este o lucrare a episcopului, care face parte din fişa postului. Doriţi să vă trimit Gramata? Pe la mănăstiri circulă o apoftegmă: „Monahul care face ascultare, Liturghie săvârşeşte”. Or, noi episcopii, monahi fiind, când facem ascultare de Sfântul Sinod, Liturghie săvârşim. Ştiţi, un „domn” m-a acuzat cândva că de când am venit nu m-am întâlnit niciodată cu preoţii eparhiei. Greşit! Până în prezent m-am întâlnit cu peste 500 dintre ei, chiar în parohiile lor. Au mai rămas încă vreo 50 parohii „nespionate”, dar cu siguranţă nu vor fi trecute cu vederea. Doamne, ajută!”, i-a răspuns IPS Calinic mireanului curios.