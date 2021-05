În timp ce efectua serviciul în mun. Suceava, un echipaj din cadrul Biroului Rutier Suceava a fost sesizat că în sensul giratoriu amenajat la intersecția străzilor Calea Unirii cu Calea Burdujeni, s-a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, iar conducătorul unui moped este posibil să se afle sub influența alcoolului.

La faţa locului a fost identificat un autoturism și un moped ce staționau și care prezentau avarii, respectiv autoturismul condus de către un bărbat de 32 ani, din comuna Dărmănești și mopedul condus de către un bărbat de 27 ani, din comuna Zvorâștea.

S-a procedat la testarea acestora cu aparatul etilotest, rezultatul fiinde de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul mopedistului și negativ în cazul conducătorului auto.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.