Un bărbat şi-a pierdut viaţa şi alte patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident care a avut loc în această dimineaţă la Milişăuţi. În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau cinci persoane. Un bărbat de 68 de ani a rămas încarcerat, iar după extragere a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Ulterior, aceştia au declarat decesul. Celelalte patru victime erau conştiente şi au fost transportate la spital.

