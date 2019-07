Un motociclist şi-a pierdut viaţa în urma coliziunii motocicletei pe care o conducea cu un autoturism. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Alin Găleată, accidentul a avut loc în această noapte, aproape de ora 12:00. Motociclistul a fost singura victimă a accidentului. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o ambulanță SMURD, precum un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

