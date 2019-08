Un tânăr de 25 de ani, din Horodnic de Jos, a murit la câteva ore după ce în motocicleta pe care o conducea a intrat o mașină. Accidentul s-a înregistrat ieri, în jurul orei 19.00, pe strada Ștefan cel Mare din Vicovu de Sus și a fost provocat de o localnică de 22 de ani. Șoferița intenționa să efectueze un viraj la stânga și nu a acordat prioritate. Motociclistul a fost rănit grav și a fost transportat la spital, unde a decedat astăzi, în jurul orei 06.00. Polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier și a persoanelor vinovate.

