O motocicletă a intrat in coliziune astăzi după amiază cu un motostivuitor, pe raza localității Calinesti-Cuperencu, comuna Serbauti. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava. Alin Găleată, motociclistul, un tânăr de 22 de ani a decedat în ciuda manevrelor de resuscitare la care a fost supus. Au intervenit două echipaje, SMURD si Ambulanță.

Imagine ilustrativă.