Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților construiește prin Fundația Umanitară Căminul de Bătrâni ”Sf. Ioan cel Nou” un nou complex pentru persoane vârstnice. El se va întinde pe o suprafață de 17.303 mp situată în intravilanul municipiului Suceava, strada Cuza Vodă, nr. 15, în vecinătatea Ansamblului Mănăstirii Teodoreni. Compexul va include: corp administrativ, regim de înălțime P+1E; corp de cazare bătrâni, regim de înălțime S+P+1E; corp de cazare bătrâni, regim de înălțime D+P+1E; corp restaurant, regim de înălțime D+P; corp dispensar, regim de înălțime P+1E; biserică, clopotniță și cameră mortuară. Căminul de bătrâni va fi unul la standarde europene. Noul complex va fi un loc conectat la toate facilitățile moderne, unde vârstnicii vor beneficia de condiții deosebite de cazare, masă, supraveghere medicală și socială permanentă. ”Construirea unui astfel de centru pentru persoanele vârstnice care necesită ingrijiri medicale permanente, nu se pot gospodări singure, nu au locuință, nu realizează venituri proprii și/sau sunt lipsite de susținători legali, vine în sprijinul întregii comunități a municipiului Suceava. Amplasamentul studiat este un teren propice funcţiunii de cămin pentru bătrâni, fiind o zonă linistită, nepoluată, stabilă, neinundabilă, are posibilitatea de căi de acces proprii și are posibilitatea de racordare la toate rețelele de utilități din zonă. De asemenea, amplsamentul este propice pentru construirea unei biserici și a unei clopotnițe, ținând cont de faptul că este în imediata apropiere a Mănăstirii Teodoreni”, se menționează în anunțul Primăriei Suceava privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent investițiilor.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating