Primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii, a anunțat că recent a semnat un nou contract pentru modernizare de drumuri în valoare de 4,5 milioane de lei. Primarul a subliniat că este vorba de asfaltarea străzilor Lanul Gării, Țărincuței, Crizantemelor, Liliacului și Trandafirului. ”Lucrările contractate în valoare de 4,5 milioane lei sunt finanțate din bugetul local. Depunem eforturi pentru identificarea și a altor surse de finanțare în vederea continuării programului de modernizare a drumurilor din Liteni”, a transmis Tomiță Onisii.

