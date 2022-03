În a cincisprezecea zi de la izbucnirea conflictului militar din Ucraina, ieri, 11 martie 2022, 11 autovehicule – tiruri, camioane, autoutilitare – încărcate cu alimente, produse de igienă și de strictă necesitate, dar și cu o cantitate însemnată de medicamente și materiale tehnico-sanitare au ajuns în zona orașului Cernăuți, pentru a fi trimise mai departe celor aflați în zonele afectate.

Pentru a sprijini victimele războiului din țara vecină, alături de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, la constituirea acestui convoi umanitar de peste 200 de tone a contribuit și Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului cu nu mai puțin de 150 de tone de produse, colectate în protopopiatele județelor Cluj și Bistrița-Năsăud.

În organizarea acestui transport s-au implicat și numeroase persoane, organizații non-guvernamentale, agenți economici sau instituții din România și din afara granițelor țării, într-un extraordinar și prompt gest de solidaritate și iubire de aproapele.

Cele 11 mașini care au transportat ajutoarele umanitare au fost încărcate la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți, unul dintre cele patru puncte de colectare a produselor destinate celor care se refugiază sau se adăpostesc din cauza conflictului militar desfășurat în aceste zile în țara vecină. Pentru a veni în sprijinul acestora, clerici din România și de dincolo de graniță au reușit, cu sprijinul autorităților, să aducă mai aproape de zona de conflict bunuri care vor fi distribuite celor aflați în buncăre, stații de metrou, în subsolurile clădirilor ori alte spații de apărare improvizate.

Ca de fiecare dată, la descărcarea produselor umanitare, alături de voluntari, a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Meletie, Mitropolitul Cernăuților și Bucovinei, care și-a exprimat recunoștința pentru toate darurile atât de necesare poporului ucrainean în această perioadă de grea încercare. „Adresez în primul rând un cuvânt de mulțumire, văzând și simțind iubirea creștinească prin ajutorul pe care ni-l trimite nouă, din nou, Patriarhiei Române. Dorim să mulțumim din inimă tuturor celor care sunt implicați în această lucrare sfântă. Îmi este rușine că nu am reușit să trimit scrisori de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Înaltpreasfințitului Părinte Andrei și Preasfințitului Părinte Ignatie pentru ajutor și susținere; noi de aici vedem că toată România este cu noi; îmi pare rău că nu am găsit timp pentru acest lucru. Acum, mai mult ca niciodată, Cancelaria Mitropoliei de Cernăuți are în grijă persoanele care ajung aici ca să le ofere adăpost, fiindcă mulți oameni vin aici din întreaga țară. Dintre ei, mulți doresc să ajungă în Europa, dar o parte rămân aici în așteptarea vremurilor mai bune. Din aceștia mulți și-au pierdut casele, agoniseala de o viață. Toți aceștia așteaptă de la noi ajutorul, dragostea și îmbrățișarea noastră. Noi vedem că Biserica Ortodoxă Română, eparhiile Bisericii Ortodoxe, din dragoste de aproapele și sinceritate vin în ajutorul nostru, și de aceea din inimă și din suflet mulțumesc tuturor acelora care sunt organizatori, care ajută și sunt implicați în această lucrare. Doamne, miluiește!”

Protoiereul Nicolae Popescu, de la Parohia română „Sfântul Nicolae” din Ciudei, unul dintre cei care se ocupă de organizarea transportului umanitar pe teritoriul ucrainean, dar și de distribuirea produselor în teritoriu, i-a asigurat pe credincioșii din România de faptul că sprijinul acordat de aceștia este mai mult decât binevenit în această perioadă de criză, menționând că toate celelalte transporturi trimise de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților zilele trecute au ajuns la cei aflați în orașele bombardate. „Nouă vagoane de marfă cu ajutoare din partea Bisericii Ortodoxe Române au fost duse către orașul Kiev. (…) De asemenea, ajutoarele au ajuns și în Harkov, cel mai bombardat oraș din Ucraina în această perioadă, dar și în centrele regionale ale țării prin intermediul eparhiilor noastre, transportul fiind foarte dificil din cauza drumurilor oprite de convoaie militare și a podurilor aruncate în aer. Acest ajutor pe care îl oferiți țării noastre acum, refugiaților, mamelor cu copii, care au rămas fără locuințe și sunt nevoiți astăzi să se ascundă în biserici, în mănăstiri, în beciurile caselor, acest ajutor pe care îl oferiți în această perioadă grea de război este cel mai mare dar pe care îl puteți face celor care au trebuință astăzi de el. Mulțumim poporului român, fraților de dincolo de sârmă, care nu ne-au uitat aici și ne ajută în continuare. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care se implică cel mai mult în această perioadă, fiind și cel mai apropiat, mulțumim preoților, protopopilor și consilierilor de la Arhiepiscopie, care permanent sunt în legătură cu noi, care ne întreabă mereu care sunt alimentele și medicamentele și lucrurile necesare. Mulțumim mitropoliilor și episcopiilor care, de asemenea, mai de departe ajută și transmit până la centrul de la Rădăuți al Arhiepiscopiei Sucevei, unde sunt adunate aceste daruri, aceste bunuri. Mulțumim și Mitropolitului Andrei Andreicuț, care s-a străduit foarte mult să trimită acest ajutor. Mulțumim tuturor românilor și Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru toată dragostea și ajutorul pe care le oferiți. Acestea sunt daruri mari pe care le faceți aici din puținul vostru, din neajunsul vostru, din greutatea voastră, dar să știți că le dați oamenilor care au o și mai mare nevoie astăzi.”

Tânărul Ivan Covțuneac, unul dintre voluntarii care s-a aflat în sprijinul refugiaților ucraineni încă din prima zi de la izbucnirea conflictului militar, a declarat: „Eram la ascultare la o biserică, iar după ascultare, când se citea acatistul, m-au sunat prietenii să îmi spună că trebuie o mână de ajutor. Am lăsat totul și de atunci sunt aici. În primul rând, încerc să ajut cu căldura mea sufletească, cu sufletul meu, cu inima deschisă, și în al doilea rând, fizic, cu ce putem să îi ajutăm pe cei aflați în nevoie.”

Părintele Mihail, voluntar din Bucovina de Nord, ne-a explicat cum se desfășoară distribuirea ajutoarelor: „Frații noștri din România ne aduc ajutor, iar din Cernăuți pleacă în toate orașele care au trebuință. Suntem recunoscători României, Bisericii Ortodoxe Române că ne ajută pe noi, ucrainenii, și nu ne lasă în clipa aceasta grea. Și noi, bucovinenii de aici, suntem ca o parte din România. Vă dorim iubire, pace să aveți, dragoste, că acestea ne fac pe noi oameni mari. Din toată Bucovina Cernăuților, vă mulțumim frumos pentru aceste daruri.”

O bună parte dintre ajutoarele care au constat în medicamente și materiale tehnico-sanitare au fost descărcate la spitalele din zona Cernăuți, pentru a fi de folos cazurilor de urgență, tot mai frecvente în aceste zile. Totodată, au fost transportate produse destinate exclusiv sprijinirii familiilor cu copii mici (scutece, produse de igienă pentru copii, lapte praf și alte suplimente nutritive, pături).

În toată această perioadă de peste două săptămâni, voluntarii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților aflați în permanență atât la punctul fix de asistență social-filantropică din punctul de trecere a frontierei Siret, cât și cei prezenți în Gara Burdujeni din Suceava, s-au ocupat de oferirea de ceai, cafea și mâncare refugiaților ucraineni, ajutând totodată și în ceea ce înseamnă identificarea locurilor de cazare și transport, la cerere. Mai mult, aceștia au furnizat informații privind călătoria pe teritoriul României, iar clericii au asigurat asistența spirituală, alinându-i pe cei greu încercați în aceste zile cu un cuvânt de mângâiere și încurajare. Permanent, în fiecare centru sunt prezenți, în schimburi de câte 8 ore, preoți, dintre care cel puțin unul vorbitor de limbă ucraineană, împreună cu voluntari, credincioși ai parohiilor eparhiei sau membri în organizațiile ASCOR (Asociația Studenților Ortodocși Români) și ATOS (Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni) sau în centrele de tineret ECCLESIA.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților face un apel către toți credincioșii de a spori rugăciunea în aceste zile tensionate. Mai mult, cei care doresc să se alăture acestor acțiuni umanitare, sunt îndemnați să ia legătura cu preotul paroh sau să doneze în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

în lei: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014,

în euro: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

în dolari: RO30 RNCB 0234 0370 1091 0004

deschise la Banca Comercială Română, cu mențiunea sprijin refugiați Ucraina.

Irina Ursachi