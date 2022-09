Sâmbătă la prînz o patrula din cadrul Poliție Municipiului Suceava – Birou Ordine Publică a oprit pentru control pe Str. Cernăuți din Municipiul Suceava, autoturismul condus de un bărbat de 39 de ani din municipiul Suceava. Acesta a declarat ca permisul de conducere i-a fost retinut in urma cu aproximativ 2 luni in Pitesti de către lucratorii de poliție pentru savârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” fapta prev. si ped. de art.336 alin.1 din Cod Penal.

Întrucat șoferul emana halena alcoolica, i s-a adus la cunoștinta faptul ca urmeaza a fi testat cu aparat etilotest, iar in prezenta lucratorilor de politie, acesta a declarat faptul ca refuza sa sufle în aparatul etilotest. Șoferul a fost condus la UPU Suceava pentru a fi recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a procedat la verificarea în bazele de date a șoferului de 39 ani, stabilindu-se faptul ca acesta detine permis de conducere, avand însa dreptul de conducere cu restrictii – retinut la data de 11.07.2022, conform Art .336 alin.1 CP. S-a întocmit dosar penal pentru savarșirea infractiunii de ,,conducere a unui vehicul fara permis de conducere” fapta prev. si ped. de art.335 alin.1 CP.