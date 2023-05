Ultima licitație pentru roata panoramică a municipiului Suceava organizată marți de Primărie s-a soldat cu un nou eșec întrucât nu s-a prezentat niciun ofertant. Primarul a anunțat că licitația va fi reluată cât de curând și că va fi modificată perioada de realizare a proiectului de la 250 de zile la 400 de zile. ”Nu na fost nicio o ofertă depusă dar măcar s-a interesat cineva. Observațiile au fost că noi am pus în caietul de sarcini 250 de zile termen de realizare și ni s-a spus că trebuie să fie mpcar 400 de zile pentru că un an durează fabricarea roții panoramice și 40 de zile montarea ei. Vom corecta acest lucru și ne vom mai consulta încă o dată cu specialiștii în domeniu”, a spus Lungu.

