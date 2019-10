Francezii de la Legrand au planuit o intrare puternica pe piata sistemelor pentru locuinte inteligente din Romania. Potrivit studiilor, doar 5% dintre locuintele din Romania sunt la momentul actual dotate cu astfel de sisteme, asa incat cresterea potentiala este enorma.

Francezii au de gand sa profite de acest potential si au elaborat un plan pentru a ataca piata.

„In ultimii ani am descoperit o rata de crestere de 30% in randul romanilor interesati de sisteme smarthome” declara francezii, ceea ce poate reprezenta o buna oportunitate de lansare pe piata a unor noi sisteme.

Cu 2 proiecte rezidentiale deja finalizate, in care s-au implementat solutii tehnice revolutionare, sisteme de securitate si sisteme electrice inteligente, Legrand se pregateste sa lanseze un nou proiect.

Infrastructura necesara exista, iar solutiile sunt din ce in ce mai atractive. De la prize wifi, intrerupatoare fara fire si sisteme de securitate smart, pana la centrale smart si intregi sisteme My Home, cu huburi inteligente si solutii de ultima ora pentru automatizarea si eficientizarea locuintei, multe dintre acestea sunt azi disponibile si pentru romani. Iar jucatorii de pe piata au de cele mai multe ori preturi chiar atractive.

Herastrau – zona in care se planuiesc lansari uluitoare in domeniul smarthome

Dupa ce Casa del Mar a fost unul dintre cele mai de succes proiecte smarthome din Romania, compania producatoare mai are un proiect in care sunt incluse peste 2000 de apartamente. In toate acestea se vor implementa solutii de automatizare si sisteme pentru locuinte inteligente.

In Herastrau deja exista un astfel de proiect, One Herastrau Park, dezvoltat de aceeasi companie care s-a ocupat si de Casa del Mar, asa incat aceasta zona este una deschisa la asemenea implementari. Insa poate ca romanii vor incepe sa fie interesati de aceste sisteme din ce in ce mai mult si proiectele se pot extinde chiar si la nivel national.

Momentan, francezii sunt in discutii pentru implementarea unui nou sistem: cel de geolocalizare. Un astfel de sistem poate duce la conectarea unor dispozitive digitale si folosirea unor functii de inteligenta artificiala pentru a automatiza intreaga locuinta si tot ce depinde de aceasta. Practic, se doreste crearea unui ecosistem de viata automatizat in totalitate, pentru locatarii care isi doresc ca tehnologia sa faca parte din viata lor zi cu zi.

Ce alte proiecte de asa natura se mai dezvolta la momentul actual?

Vox Property Group investeste alti 600.000 de euro pentru realizarea unui astfel de proiect rezidential bazat in intregime pe sisteme inteligente. Proiectul se desfasoara in Timisoara, iar reprezentantii spun ca acesta va fi disponibil publicului larg pana la finalul anului 2019.

La momentul actual, proiectul este in stadiul de constructie si deja 20% din apartamente s-au vandut.

Romanii sunt mari fani ai noilor tehnologii si incep sa caute din ce in ce mai des astfel de solutii. In fond, chiar si Electrica recunoaste ca cele mai multe din urmatoarele proiecte anunta ca sistemele energetice vor urma acest trend al automatizarii si astfel compania se va axa pe implementarea unor solutii smart home pentru consumatori.

