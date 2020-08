În Parcul Central din municipiul Suceava au început lucrările pentru amenajarea la un nou loc de joacă, a anunțat primarul Ion Lungu. Este vorba de un loc de joacă cu dotări moderne având o suprafață cauciucată de 400 de mp. ”Zona de fitness din apropiere va fi reabilitată/reamplasată, atât cei mici, cât și cei mari, să petreacă cât mai mult timp în aer liber. Dorim să asigurăm copiilor din municipiul Suceava cât mai multe spații de joacă moderne, astfel încât, atunci când situația va permite, aceștia să se poată bucura de ele”, a spus Lungu.

El a precizat că amenajarea viitorului loc de joacă nu presupune tăierea copacilor din zonă, acesta fiind gândit într-o manieră prietenoasă mediului înconjurător. Locul de joacă se realizează în parteneriat cu operatorii de salubrizare Diasil și Ritmic, în baza procedurilor contractuale de salubritate menajeră.