Din 3 septembrie, locuitorii din Suceava își pot face cumpărăturile zilnice în siguranță, în magazinul Supeco, un concept de supermarket cu produse locale, prețuri mici și oferte imbatabile, situat pe Strada Humorului Nr. 118A, comuna Scheia, județul Suceava. Odată cu deschiderea acestuia, rețeaua națională Supeco ajunge la 26 de magazine.

La Supeco Suceava, locuitorii din comuna Scheia pot găsi o ofertă variată de produse proaspete și de larg consum: lactate-brânzeturi, mezeluri, măcelărie, băcănie, panificație și patiserie, legume-fructe, produse aperitiv, semipreparate, produse congelate, apă, sucuri, băuturi, produse internaţionale, BIO şi dietetice, dar şi peste 200 de produse nealimentare de igienă şi de întreţinere a casei. De asemenea, clienții pot achiziționa din cele 250 produse sub 1 leu fiecare. În plus, supermarketul dispune de peste 650 de produse cu reduceri pentru volume mari, dedicate familiilor: cu cât crește numărul de produse cumpărate, prețul per bucată scade.

Conceptul unic de magazin Supeco are la bază diversitatea produselor, prețurile mici și ofertele avantajoase, toate adaptate nevoilor variate ale clienților. Acest lucru este posibil datorită costurilor reduse pentru energie, a faptului că nu se fac investiții în decorațiuni, publicitate, mobilier sau rafturi, și a economiilor la transportul produselor, obținute din aprovizionarea de la furnizorii locali. Nu în ultimul rând, stocurile de marfă sunt depozitate direct în magazin, pentru economie de spațiu.

Odată cu deschiderea magazinului din Suceava, rețeaua de supermarketuri Supeco se extinde la 26 magazine la nivel național. Locuitorii din Bacău, Baia Mare, Brașov, București, Călărași, Chiajna, Cluj, Constanța, Craiova, Focșani, Galați, Gheorgheni, Giurgiu, Hunedoara, Iași, Piatra Neamț, Râmnicu Vâlcea, Reghin, Sfântu Gheorghe, Satu Mare, Slatina, Sibiu, Suceava (Scheia) și Târgoviște se bucură deja de ofertele zilnice și prețurile mici ale magazinelor Supeco.

În toate magazinele Supeco din țară, produsele pot fi achiziționate în pungi 100% biodegradabile, fabricate din amidon de porumb, imprimate cu cerneală netoxică pe bază de soia și concepute sustenabil pentru a se biodegrada complet, fără să polueze mediul înconjurător. Pungile sunt în întregime compostabile, fie că ajung după folosire în centre de compostare sau în sisteme de compostare la domiciliu, și sunt certificate de autoritățile din domeniu.