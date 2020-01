Producătorul de lactate din orașul Liteni, firma Danicost a fraților Daniel, Cornel, Romeo și Ionuț Costan, a scos pe piață un nou produs 100% natural: lapte integral. ”Este exact laptele de la bunica așa cum este muls de la vaci. Nu este extrasă grăsimea, nu are aditivi sau conservanți. Este 100% natural. De-abia luni i-am dat drumul pe piață și așteptăm reacția clienților. Ne-am bucura să vedem ce spun oamenii pentru a îmbunătăți lucrurile”, ne-a declarat Romeo Costan. Laptele se vinde la sticle de 1000 ml și este un produs obținut de la ferma proprie, fermă care s-a îmbogățit recent cu încă 30 de vaci aduse din Tirol efectivele ajungând în prezent la 120 de vaci.

Frații Costan și firma pe care o administrează au cucerit piața cu brandul ”Iaurtul de altădată” un produs 100% natural care a satisfăcut cele mai exigente gusturi. Este obţinut după o reţetă de pe vremea bunicilor și vândut la sticlă din sticlă (de 300 ml, 700 ml și 1000 ml) sau la ulcică (de 1,8 l).

Produsele Danicost cu gust savuros şi autentic al produselor lactate 100% naturale au pătruns în magazine din toate județele Moldovei dar și în marile lanțuri de supermarketuri precum Auchan și Carrefour. Succesul fraților Costan este dat de caracterul integrat al afacerii. Concret, ei lucrează terenul, ei produc materia primă vegetală, ei produc laptele de calitate, îl procesează şi îl distribuie. Ferma de la Liteni se întinde pe o suprafață de aproximativ 70 de hectare.