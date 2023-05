Din acest an, oferta educațională a Universității <Ștefan cel Mare> din Suceava include un nou program de studii de licență: Matematică-Informatică. USV a transmis, printr-un comunicat, că este vorba despre un program interdisciplinar, cu perspective de aplicaţii ale matematicii şi informaticii în diverse domenii. Noul program a rezultat în urma colaborării matematicienilor şi informaticienilor din cadrul a 5 facultăţi ale universității sucevene, la care s-au alăturat profesori români din străinătate. În comunicat se arată: „Deşi aflat la început, programul de studiu are deja un colectiv de profesori cu o bogată experienţă naţională şi internaţională în domeniu şi o dotare de excelenţă. Cele mai recente investiţii USV în domeniu s-au concentrat către dezvoltarea unui Centru Cloud şi Infrastructură Masivă de Date, în valoare de 1 milion de euro ce a fost dat în folosinţă în decembrie 2022, transformarea infrastructurii digitale a universităţii, prin proiectul USV Digital cu o valoare totală de aproximativ 6 milioane de euro și construcţia noului Centru de Inteligenţă Ambientală şi Securitate Cibernetică, în valoare de peste 3 milioane de euro”. Programul de studii Matematică – Informatică are durata de studii de 3 ani şi este coordonat în prezent de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri a USV. Universitatea <Ştefan cel Mare> aşteaptă tinerii interesaţi de matematică şi informatică la sesiunea de admitere din iulie pentru noul program. Informaţii detaliate privind calendarul şi organizarea admiterii sînt disponibile pe site-ul admitere.usv.ro.