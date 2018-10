Zeci de filmulete deranjante circula zilele astea pe YouTube, incurajang copii, printr-un joc, sa accepte provocari si sa dezvolte activitati care promoveaza violenta, pot avea caractere nefaste asupra sanatatii sau pot provoca chiar moartea.

Gigantul Google este acuzat in mod direct pentru ca a permis intrarea acestor filmulete pe platforma video You Tube. Ele pot fi transmise sub forma de link sau prin sms anonim catre numere de telefon necunoscute. Mai raudecatatat, exista si liste cu astfel de numere de telefon care circula pe YouTube.

Fenomenul „MomoChallenge” ia amploare

Noul joc care circula in online prin intermediul YouTube se numesteMomoChallenge, acesta fiind asemanator cu Balena Albastra. Stim cu totii ce repercusiuni a avut acel joc in societate. Ei bine, MomoChallenge pare a fi un joc care incurajeaza si el sinuciderile, ba chiar reprezinta un ghid pentru copii, in a alege cai curajoase si provocatoare de a-si risca viata.

Provocarile sunt diverse. De la a te uita la un film horror si a sta treaz o noapte pana la a sari de pe un bloc pe altul sau a te rani singur in timp ce te filmezi. Toate provocarile trebuie filmate si trimise inapoicatreMomo, atunci cand sunt realizate.

Care este sursa de inspiratie a acestor joculete nefaste?

De cele mai multe ori, aceste joculete au ca sursa de inspiratie filmele. Unii specialisti spun ca MomoChallenge, ca si Balena Albastra de altfel, au avut ca inspiratie celebrul film Nerve. Acesta promova exact un asemenea joc in care participantii trebuiau sa faca o multime de ilegalitati pentru a castiga bani, unele dintre ele influentand cu adevarat starea de sanatate sau provocand chiar moartea participantilor.

YouTube a fost implicat in acest scandal deoarece a promovat activ astfel de video-uri, iar listele de telefon puse la dispozitie pe anumite canale nu au fost eliminate. Astfel, atat pentru promovarea violentei cat si pentru nerespectarea conditiilor de confidentialitate, platforma se face vinovata, urmand un proces si posibile amenzi usturatoare pentru Google.

Conform BBC, MomoChallenge a preluat controlul asupra mai multor copii de varste fragede, iar India si Japonia sunt chiar primele tari care au inregistrat decese in urma acestui jos. Un baiat si o fetita de 12 ani au ajuns sa-si dea viataincercand sa completeze provocarile jocului.

Sursa: seomark.ro