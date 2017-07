Un nou succes al radioamatorilor sportivi din România a fost obţinut de radioamatorul Mircea T. Popel din Câmpulung Moldovenesc, radioamator cu indicativul de radio-emisie YO8RAA, în cadrul evenimentelor de comemorare a 20 de ani de activitate a organizaţiei internaţionale ARISS.

ARISS, Amateur Radio on the International Space Station, este o organizaţie internaţională formată din radioamatori voluntari din întreaga lume care în colaborare cu agenţia spaţială americană NASA – National Aeronautics and Space Administration, Rosaviakosmos Russia – Agenţia Spaţială Rusă, ESA – European Space Agency, JAXA – Japan Aeronautics Exploration Space Agency, CSA – Canadian Space Agency şi altele, a lansat acum 20 de ani un program de activităţi educaţionale pentru elevi si studenţi unde aceştia cu sprijinul radioamatorilor intra în contact direct pe calea undelor radio cu astronauţii aflaţi pe orbită în Staţia Spaţială Internaţională–ISS, cel mai mare şi mai complex satelit al planetei. Comunicarea se face în diverse moduri de lucru, de la comunicaţii prin voce cu modulaţie FM, până la comunicaţii digitale de ultimă generaţie de gen BPSK, AFSK, PACKET RADIO, APRS, RTTY sau SSTV.

În cadrul comemorării a 20 de ani de activitate, Staţia Spaţială Internaţională a transmis spre pământ un set de 12 imagini care surprind momente din activitatea astronautică trecută şi actuală a cercetării spaţiului cosmic.

Transmisia imaginilor a început in noaptea de 20 iulie fiind planificată pentru doua zile.

Modul de transmisie a fost SSTV, Slow Scan Television (televiziune cu baleaj lent), urmând ca radioamatorii din întreaga lume să încerce captarea acestor imagini şi raportarea lor la organizaţiile AMSAT şi ARISS.

Radioamatorul bucovinean YO8RAA, Mircea T. Popel, a fost primul radioamator din lume care în mai puţin de 24 ore a reuşit să capteze cele 12 imagini SSTV transmise, să le decodeze în imagini fotografice şi să le raporteze la baza de date a ARISS.

Mai mult, de atât a ajutat întreaga comunitate a radioamatorilor romani prin informaţiile utile despre acest eveniment, informaţii postate în pagina sa personală de pe internet http://www.qsl.net/yo8raa/amsatRO.htm .

Mircea Popel -YO8RAA este preşedintele organizaţiei Liga Radioamatorilor Bucovineni – Radioclubul YO8KZA, este membru al Radioclubului CSTA Suceva–YO8KGA şi al Federaţiei Romane de Radioamatorism – FRR, fiind un radioamator foarte cunoscut atât în ţară cât şi peste hotare.

Deţine o experienţă de peste 35 de ani în activitatea de radioamatorism şi are aparatură de cea mai nouă generaţie cu care poate comunica oriunde pe glob în modurile clasice sau digitale. Face parte din RNU (Reţeaua Naţionala de Urgenţă a FRR) care în caz de dezastre naturale, alături de IGSU poate ajuta la asigurarea comunicaţiilor locale, naţionale sau internaţionale.