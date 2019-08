Federația Română de Fotbal a stabilit programul meciurilor din Turul al III-lea al Cupei României. Cele două echipe sucevene ajunse în această fază a competiției, Foresta și Bucovina Rădăuți, se vor întâlni în meci direct la jumătatea săptămânii viitoare, miercuri, cu începere de la ora 17.30, pe stadionul Areni. Cele două protagoniste s-au confruntat în aceeași etapă a întrecerii și în sezonul precedent, pe stadionul Municipal, rădăuțenii obținând calificarea în extremis, printr-un gol marcat de fundașul central Vasile Vitu, în minutul 90+1.

„Era previzibil faptul că vom juca din nou cu Bucovina Rădăuți, pentru că în cadrul împerecherilor efectuate de Federația Română de Fotbal primează criteriul geografic. Sperăm la un meci frumos, mai ales că rădăuțenii vin după un sezon foarte reușit, încununat cu o clasare pe locul al doilea la finalul campionatului. Noi am efectuat foarte multe schimbări în echipă în această de vară, pentru că ne-am propus un obiectiv îndrăzneț pentru viitorul sezon, și anume promovarea în eșalonul al doilea. Fără îndoială va fi un meci foarte disputat și sunt sigur că va veni multă lume să îl vadă. Sper ca la final Foresta să fie echipa câștigătoare”, a declarat președintele Forestei, Andrei Ciutac.

Chiar dacă Dorin Goian și Daniel Bălan revin din nou în calitate de adversari pe Areni, acesta din urmă spune că duelul cu Foresta nu are o însemnătate în plus pentru el.

„E de fiecare dată plăcut pentru mine să revin pe Areni, în fața publicului sucevean. Pentru noi, jocul cu Foresta este un meci normal, ca fiecare altul. Ne propunem să câștigăm fiecare meci, indiferent de adversar, așa că vom face tot posibilul să ne calificăm mai departe. Am mare încredere în echipa mea, pentru că am făcut o pregătire bună și am avut evoluții pozitive în meciurile amicale din această vară. Fiind un derby local, sunt sigur că asistența va fi una numeroasă, de aceea este important să facem un meci apreciat, iar la final cel mai bun să câștige”, a precizat Daniel Bălan.

În această fază a Cupei României vor juca cele 30 de echipe calificate din turul anterior, plus 13 echipe care au evoluat în ediţia precedentă a Ligii a III-a, cât şi 11 din Liga a II-a. Cele 27 de meciuri rezultate se vor disputa într-o singură manşă, eliminatorie. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se vor juca două reprize de prelungiri, iar, dacă egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare.