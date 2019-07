Conexiunile de fibra optica sunt din ce in ce mai cautate la nivel global. Piata de fibra optica avanseaza tot mai des, iar descoperirile si proiectele ambitioase in acest caz nu intarzie sa apara.

In acest context, Alcatel – Lucent vine cu o noua modalitate de instalare a fibrei optice. Iar in acest an Digi face posibila aceasta inventie si in Romania. Este vorba despre instalarea submarina a fibrei optice.

Coloanele de fibra optica ar urma sa fie introduse pe sub apa, prin ocean, mare sau pe sub fluvii, in cazul nostru. Alcatel – Lucent are deja o cota impresionanta de piata in ceea ce priveste acest sector: fibra optica submarina. Peste 26% din piata de fibra optica submarina apartine gigantului. Iar cresterea de la an la an este una incredibila.

Cum se monteaza fibra optica sub apa?

Cele mai des intalnite proiecte sunt cele forjate la adancime. Se utilizeaza sonde profesionale pentru a construi canale prin care sa treaca fibra optica.76,65% din totalul proiectelor subacvatice se desfasoara la adancimi gigant. Acest lucru pare sa aduca avantaje in ceea ce privesteconductivitatea electrica. In plus, radiatiile emise de tehnologia optica sunt mult mai mici in cazul montarii fibrei optice la adancime mai mare, sub apa.

Digi aduce aceasta tehnologie si in Romania

In acest an Digi a anuntat faptul ca urmeaza sa se efectueze studii si proiecte de fezabilitate pentru a lansa o astfel de retea subacvatica de fibra optica si in Romania. Reteaua de fibra optica subacvatica ar urma sa treaca pe sub Dunare.

Reteaua ar urma sa masoare circa 1000m, legandjudetele Tulcea si Braila. Se urmarestecrestereanumarului de locuinte cu acces la internet de mare viteza in zona in care se va lucra. Stiri pe acest subiect au inceput sa aparainca din anul trecut, atunci candreprezentantii DIGI au pus la dispozitie o serie de explicatii tehnice extrem de temeinice cu privire la proiectul ce va nota o premiera la nivel national.

La monetul acela DIGI aduna activ avizele necesare pentru implementarea proiectului, iar de atunci au trecut cateva luni bune, timp in care specialistii au proiectat deja un concept si un mod de lucru. Insa lucrarea va trebui efectuata in conditii extreme, ceea ce inseamna ca proiectul va dura probabil luni intregi sau poate chiar va depasi un an.

Insa acest proiect se lasaasteptat cu nerabdare nu doar de cei care vor beneficia de serviciile oferite de DIGI in urma acestui proiect, ci si de catreceilalticetateni romani. Acest proiect va pune si Romania pe harta tehnologizarii si pe harta proiectelor indraznete.

De astfel de initiative auzim de foarte multe ori doar de peste ocean, acolo unde Google are o intreaga retea de cabluri optice pe sub ocean. Insa anii ce vor urma par sa fie destul de promitatori si pentru Romania.

Va fi nevoie insa de investitii care sa poate sustine asemenea proiecte. In schimb, Romania se bucura si de un mediu propice in ceea ce priveste viteza si semnalul internetului. Avem, dupa cum se stie deja, una dintre cele mai rapide conexiuni la internet din lume. Gigantii in telecomunicatii nu pot decat sa profite de acest lucru pentru a dezvolta si mai mult reteaua si pentru a veni cu noi servicii de o calitate exceptionala.

Acest proiect culminand si cu punctul in care in Romania incep sa apara primele intentii de racordare la reteaua 5G, nu pot duce decat intr-o directie buna in ceea ce priveste tehnologizarea intensiva a serviciilor de acest tip din tara noastra.