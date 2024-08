Disney+ publică trailerul mult așteptatului sezon patru din serialul original de comedie premiat cu Emmy®, „Crime în imobil”, ce va avea premiera pe 27 august. Noi episoade vor debuta în fiecare zi de marți doar pe serviciul de streaming Disney+.

În sezonul patru din „Crime în imobil” („Only Murders in the Building”), trio-ul nostru de podcasteri amatori se chinuie cu evenimentele șocante de la sfârșitul sezonului trei, în legătură cu dublura și prietenul lui Charles, Sazz Pataki. Încercând să afle cine dintre ea sau Charles a fost victima vizată, investigația îi aduce în Los Angeles, unde un studio de la Hollywood pregătește un film despre podcastul „Only Murders”. Charles, Oliver și Mabel se grăbesc să se întoarcă la New York și pornesc într-o călătorie și mai spectaculoasă – traversează curtea clădirii lor pentru a pătrunde în viețile complicate ale rezidenților din West Tower din Arconia.

Echipa de distribuție îi include pe Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton, dar și invitați speciali, precum Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eugene Levy, Eva Longoria, Richard Kind, Jane Lynch, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani, Da’Vine Joy Randolph, Molly Shannon și mulți alții.

„Crime în imobil” vine de la co-creatorii și scenariștii Steve Martin și John Hoffman („Grace & Frankie”, „Looking”). Martin și Hoffman sunt producători executivi împreună cu Martin Short, Selena Gomez, creatorul „This Is Us” Dan Fogelman și Jess Rosenthal. Serialul este produs de 20th Television, parte din Disney Television Studios.

