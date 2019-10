Din ce in ce mai multe femei aleg sa isi lase parul sa creasca in zone ale corpului in care nu suntem tocmai confortabili sa il vedem, mai ales in revistele glossy ale lumii. Spre exemplu, o noua tendinta de frumusete de vara in acest an a fost axata pe naturalete, asa incat foarte multe vedete au renuntat la epilarea definitiva.

Ba mai mult, nu doar ca au renuntat la epilarea definitiva, dar au renuntat sa-si mai epileze zone precum: subratul sau zona inghinala. Printre cele mai nonsalante dive ale podiumurilor de la Hollywood care au recunoscut ca nu se rad se enumera: Miley Cyrus, Madonna sau Lady Gaga.

In fond, Lady Gaga a innebunit cu totul presa din afara, aparand la un concert pe scena cu parul vopsit la subrat in aceeasi nuanta ca in cap, un turcoaz de toata frumusetea cu nuante de albastru.

Femeile incep astfel sa renunte la aparatele de epilare, la serviciile de profil din saloane si chiar la aparatele de ras. Ba chiar s-a realizat un studiu in ultimul an, iar Compania Razor Gillette a inregistrat o scadere de 3% a vanzarilor de produse de acest tip pentru femei, in ultimul trimestru.

Noi trenduri, lumea modei in schimbare

Pe masura ce tendintele de infrumusetare au devenit treptat mai incluzive, mai axate si pe naturalete – chiar si machiajul oferit in saloane de profil mizand pe nuante mai naturale decat pana acum, femeile isi ofera si mai multa libertate in ceea ce priveste ingrijirea personala.

Parul odata nedorit in zone precum axila, zona inghinala sau subrat, acum a devenit la moda. Avem in State si nu numai celebritati care vorbesc cu mandrie deja de noua lor dorinta de a pastra parul si chiar de a-l face vizibil, de exemplu la nivelul parului de pe picioare.

Miscarea a „decolat” mai ales pe Instagram si a afectat chiar si comercializarea unor produse care alta data se bazau pe reclama din partea a astfel de vedete. Fotografa Ashley Armitage a facut din parul corpului unul dintre principalele subiecte ale contului ei de Instagram. Aceasta fotografiaza in intreaga lume femei care isi piaptana parul de sub brate sau chiar il aranjeaza in mici smocuri sub forma unor codite.

Interesul ei in acest subiect a inceput in urma cu mai bine de cinci ani, cand a observat ca prietenele ei isi lasau parul de pe axile si picioarele lor sa creasca. Aceasta a facut-o chiar si pe ea sa-si puna problema propriilor obiceiuri de indepartare a parului.

Ce parere au fanii vedetelor si cum reactioneaza acestia la astfel de poze?

Bineinteles ca mediul online este mediul perfect in care iti poti capata o eticheta. Fanii inca sunt destul de „incuiati” asa cum zice chiar Armitage, nefiind foarte prietenosi cu noile trenduri cel putin indraznete.

Insa se primesc si la momentul actual reactii pozitive si destul de mult suport din partea comunitatii de sex feminin. Femeile apreciaza din ce in ce mai mult gesturile acestea si curajul cu care unele vedete de talie mondiala, cunoscute pentru feminitate si adorate pentru frumusete si pentru modul in care au grija de ele, incep sa promoveze astfel de tendinte.

Pentru Armitage, reactia negativa a fost una impresionanta, iar fanii sai nu au laudat foarte mult fotografiile in care artista le ofera femeilor increzatoare in acest trend mai multa vizibilitate.

Insa, in acelasi timp, din partea femeilor, aceasta a trecut, aproape peste noapte, de la cateva sute de adepte pe Instagram la peste 10.000 de suporterite infocate ale trendului. Astazi, ea are 132.000 de adepti in totalitate si o misiune foarte importanta, dupa cum chiar ea declara: aceea de a impinge in fata pentru o vizibilitate mai mare trendul de naturalete, de crestere si ingrijire a parului corpului, indiferent de zona in care alegi sa-l porti, ca femeie.