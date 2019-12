Exista dovezi substantiale ca pe piata online se pregateste o noua actualizare Google. Acest update va fi neanuntat, insa specialistii in servicii SEO au observat deja modificari in cadrul analizelor pe care acestia le efectueaza constant. Pregatirea pentru aceasta actualizare, respectiv testele pe care Google le face deja, afecteaza site-urile dintr-o gama larga de nise.

Cea mai mare parte a feedback-ului este reprezentat de critici si pareri negative, desi exista si o parte de castigatori in urma acestor tipuri de modificari constante aduse de Google algoritmilor sai.

Expertul SEO Alan Bleiweiss (@AlanBleiweiss) a mentionat intr-un tweet modul in care aceasta actualizare a afectat deja mai multe industrii. El a explicat in cadrul unei postari pe Twitter care sunt asteptarile in ceea ce priveste pierderea autoritatii pentru anumite pozitii, in functie de nisa afectata.

Asadar, care sunt afacerile online care au deja de pierdut sau de castigat, in functie de caz, pe baza acestui update? Aflam in cele ce urmeaza.

„Monitorizez 47 de site-uri, in prezent. Acestea sunt datele preliminare in urma unei analize generale cu privire la pierderea autoritatii pe site-urile indexate, dupa inceperea testelor Google:

baza de site-uri si directoarele de sanatate ale spitalelor de boli mintale – raporteaza o crestere de 20%

site-urile si platformele cu functii de rezervare online pentru calatorii – crestere de pana la 14%

platformele si revistele online cu retete – scadere de 12%, insa unele au inregistrat si cresteri.

site-urile si platformele eComerce raporteaza o scadere de la 8 pana la 20%.

site-urile de stiri sunt in scadere cu circa 20%

iar cea mai mare scadere o inregistreaza nisa de afiliere pentru ingrijirea pielii – scazuta cu 48%.

pana la acest moment, site-urile de sanatate alternativa – nu raporteaza niciun impact.”

Bloggerii nisati pe retete culinare raporteaza si ei efectele actualizarii

Google nu vizeaza nise specifice cu acest update. Insa, cu toate acestea, unele nise au de suferit mai mult decat altele. Reteaua de bloggeri culinari este o comunitate extrem de organizata si unita, iar cand se intampla ceva pe piata, vocea comunitatii este de obicei amplificata.

Astfel, comunitatea bloggerilor de retete a observat aceasta actualizare si a inceput sa monitorizeze schimbarile. Inca de ceva timp exista o lista din ce in ce mai mare de bloguri cu retete care au raportat pierderi din aceasta actualizare. Pana acum lista cuprinde 47 de site-uri, dar este in continua crestere.

Casey Markee de la MediaWyse (@MediaWyse), specializata in SEO pe blogging alimentar confirma faptul ca acele 47 de site-uri sufera in urma actualizarii Google din noiembrie 2019.

„Toate aceste bloguri: site-uri mari, site-uri mici, site-uri medii, toate arata circa 30% scadere. Stiu cat este de dificil pentru bloggeri sa vada astfel de picaje, iar Google ar trebui sa faca niste schimbari dramatice.” a spus ea. Insa, cu siguranta se asteapta la momentul actual mai multe date sau cel putin se asteapta ca actualizarea sa fi fost complet implementata pana sa se ajunga la alte concluzii.