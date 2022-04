În data de 9 aprilie în intervalul orar 00.00 – 23.59, în vama Siret au intrat 4.207 persoane din care 3.325 au fost cetățeni ucraineni în creștere cu 23% comparativ cu ziua precedentă când au trecut 2.706 ucraineni. Prim vamă au trecut și 930 de mijloace de transport.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating