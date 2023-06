Un om de afaceri din municipiul Suceava ar vrea să cumpere clubul de fotbal Foresta. Informația a fost furnizată de primarul Ion Lungu care nu a dorit să divulge numele însă a spus doar că ”este un om serios”. ”Mi-a ajuns la urechi că este interesat cineva, un investitor chiar din municipiul Suceava să cumpere clubul Foresta. Doamne ajută! Eu ca primar îi garantez că va avea tot sprijinul Primăriei. Mergem pe direcția propusă aceea de a promova în Liga 2. Nu am nici un fel de implicare dar am auzit că un investitor serios care și-ar dori să investească în fotbal. M-aș bucura foarte mult să se limpezească apele acolo și vreau să asigur că în calitate de primar voi sprijini în continuare fotbalul la Suceava și rămâne ca obiectiv anul viitor să intre în Liga 2”, a spus Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 3 ratings