Partidul Verde filiala județeană Suceava cere partidelor parlamentare să renunțe în solidar la majorarea subvenției parlamentare conform OUG din septembrie 2021.

”Revenirea măcar la pragul anterior acestei OUG, care a majorat cu 90.000.000 lei subvenția pentru partide, ar fi un gest de o minimă moralitate pentru partidele parlamentare.

Într-un an foarte complicat economic și social renunțarea fie și parțială la unele privilegii de către partidele parlamentare se impune. Partidul Verde filiala județeană Suceava solicită partidelor din Parlament precizarea transparentă a destinației banilor din subvenții; românii au dreptul să știe către ce firme, grupuri de media merg acești bani publici și în ce constă contractele respective”, a declarat președintele verzilor suceveni, Dan Acibotăriță.