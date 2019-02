Partidul Verde filiala judeţeană Suceava prin vocea liderului său, Dan Acibotăriță, consideră că pescuitul recreativ a devenit un lux pentru românul de rând și asta din cauză că s-au impus anumite ”reguli și taxe exotice”.

”În decembrie 2016 PSD+ALDE au anulat acea taxă de pescuit, în valoare de 30 de lei, care era prinsă în acel pachet de 102 taxe. Cu ea, alături de un card emis de ANPA, puteai pescui oriunde și pe orice rău din România, cu mici excepți, pe unele tronsoane din Dunăre, zonele de frontieră. Astăzi cei de la Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură au schimbat regulile jocului, au concesionat unor asociații de pescuit cam tot ce este valabil în țară, astfel încât rolul celor de la ANPA s-a diminuat simțitor, inclusiv câștigul care s-a îndreptat spre zona asociațiilor/AJVPS-uri. ”Dacă luăm ca exemplu județul Suceava, un pescar care dorește să se relaxeze pe răurile județului trebuie să scoată din buzunar în 2019 suma de 350 de lei. 260 lei îl costă permisul pentru răul Suceava și 90 de lei dacă se duce pe Moldova sau Bistrița, iar dacă iese din județ cele 2 permise sunt nule, pe când, pe vremuri, cu cardul ANPA împreună cu taxa de 30 de lei puteai pescui pe răurile din România”, a explicat Acibotăriță. Potrivit acestuia, cei de la putere au modificat, în favoarea unor șmecheri, regula pescuitului. ”Noi, verzii suceveni, suntem curioși dacă asociațiile care au concesionat apele din județul Suceava, în afară de a încasa taxe vor presta pe bune și anumite servicii, cum ar fi pază răurilor de braconieri, ecologizare răurilor, etc”, a mai spus Dan Acibotăriță.