Un pescar a murit după ce a cazut într-un iaz din Mitocu Dragomirnei. In aceasta seara pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava au intervenit pentru salvarea a doi pescari care au cazut in unul dintre iazurile de la intrarea in comuna Mitocu Dragomirnei. Potrivit ISU, unul dintre cei doi pescari a fost scos din apa de persoanele care se aflau in zona in momentul in care acestia au cazut in apa. Trupul celui de-al doilea pescar a fost recuperat din apa de catre pompierii militari. La fata locului au intervenit pompierii militari cu un autocamion si o barca pneumatica, un echipaj SMURD si unul SAJ. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus ca primul pescar scos din apa, in varsta de 63 de ani, era constient, in soc hipotermic, a primit ingrijiri medicale iar ulterior a fost transportat la spital pentru investigatii suplimentare. Din nefericire, desi celui de-al doilea pescar i-au fost facute manevre de resuscitare, in cele din urma a fost declarat decesul. Barbatul decedat are in jur de 50 de ani.