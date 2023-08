Doi pietoni au fost acroșați în această după amiază de o autoutilitară pe raza orașului Vicovu de Sus, în satul Laura. Potrivit ISU Suceava, la fața locului intervin pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus cu modulul SMURD (autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2) cu sprijinul unui echipaj SAJ. În urma accidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani a fost declarat decedat. Unui alt bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care este conștient, i se acordă primul ajutor de către echipajele medicale și paramedicale. Bărbatul în vârstă de aproximativ 70 de ani a fost transportat la spital de către echipajul SMURD. De asemenea, o pasageră din autoutilitară, în vârstă de 26 de ani, este transportată la spital de către echipajul SAJ.

