Un bărbat de 43 ani, din com. Suceviţa, în timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, în interiorul localităţii Capu Codrului, com. Păltinoasa, având direcţia de deplasare Gura Humorului spre Fălticeni, a surprins şi accidentat un pieton de 43 ani, din Păltinoasa, care se angajase în traversarea drumului prin loc nepermis şi fără să se asigure corespunzător, proiectându-l pe partea carosabilă.

Conducătorul auto, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului.

Pietonul a fost testat de către lucrătorii Biroului Rutier Suceava din cadrul Poliţiei Mun. Suceava, cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i recoltate și mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.