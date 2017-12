Un polițist a fost tăiat cu sabia de un interlop din Rădăuți în timpul unor percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Este vorba despre agentul șef adjunct de poliție, Dan Ciprian Sfichi, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava. Polițistul a fost tăiat cu sabia, având răni grave la cap și la braț. Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan, a declarat, citat de Realitatea TV, că în această dimineață au fost efectuate opt percheziții pentru trafic de droguri, iar în una dintre locații polițistul a fost atacat de unul dintre suspecți. Agresorul a fost arestat și anul trecut , tot pentru trafic de droguri. În momentul de față, polițistul agresat se află în stare gravă la Spitalul Județean Suceava.

Poliția Română a transmis astăzi dimineață următorul mesaj: „Suntem alături de colegul nostru, agent şef adjunct de poliție Sfichi Dan Ciprian, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, care, în această dimineață, a fost rănit foarte grav, la cap şi braț, în timpul unei misiuni. Să ne rugăm cu toții ca Ciprian să ducă misiunea până la capăt și să se întoarcă în rândurile noastre sănătos!”

