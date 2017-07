Un polițist de la Postul de Poliție Transporturi Feroviare a fost omorât cu bestialitate joi seara în Gara Burdujeni. Scena groaznică a avut loc în jurul orei 21:15 pe peronul gării, în fața a zeci de călători. Victima este agentul șef Sorin Vezeteu, în vârstă de 38 de ani, care se afla în timpul serviciului în Gara Burdujeni și care patrula pe peronul gării.

La un moment dat, un tânăr s-a apropiat de polițist pe la spate, a scos un cuțit și a început să-l lovească. Deși a încercat să se apere și să riposteze, polițistul a fost doborât la pământ de multiplele lovituri de cuțit primite. Agresorul a continuat să-l înjunghie pe polițist în zona gâtului, lovituri care i-au fost fatale omului legii.

Tânărul a fost identificat a fi Ioan Beșa, de 23 de ani, din comuna Valea Moldovei.



Din nefericire, echipajul de salvare ajuns la fața locului nu a reușit să facă nimic pentru polițistul sucevean. Sorin Vezeteu era ajutor șef la Postul de Poliție TF Suceava și avea doi copii.

Joi seara, ministrul de interne Carmen Dan a transmis un mesaj în care a precizat: „În această seară un polițist a fost înjunghiat mortal în gara Burdujeni, Suceava. Suspectul a fost prins și este cercetat!

Sunt alături de familia îndurerată și de colegii din Poliția Transporturi Feroviare ai agentului Vezeteu Sorin, ajutor șef post la Postul de Poliție TF Suceava.

Împreună cu echipa de conducere din Ministerul Afacerilor Interne voi face toate cele necesare pentru a-i ajuta în aceste momente grele.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”