Un pompier militar din Rădăuți care transporta apă pentru Solca a salvat Păltinoasa un bătrân căruia i se oprise inima. Bogdan Gorce, este pompier militar la Detașamentul Rădăuți și se afla sâmbătă în misiune încă de dimineață, transportând cu autospeciala apă menajeră, între localitatea Berchișești și orașul afectat de lipsa apei, Solca.

După aproape 10 ore de dus-întors și zeci de tone de apă transportate, Bogdan s-a oprit în Păltinoasa, la o tonetă, să-și cumpere o cafea și ceva de mâncare.

Vă prezentăm în continuare relatarea transmisă de ISU Suceava:

„A coborât și se îndrepta spre fast-food, când din curtea unde era parcată toneta a ieșit în fugă o bătrână, vizibil panicată, direct spre el:

– Veniți repede! Bărbatului meu i s-a făcut rău și a căzut! Repede, repede!

Bogdan nu a stat pe gânduri și a intrat direct în casă. Pe jos, inert și învinețit, zăcea un bărbat în vârstă, iar semnele nu erau deloc bune. Nu mai avea puls…

– Și unu, și doi, și trei… Bogdan apăsa cu putere pieptul bietului om, pentru a-l readuce la viață…

– Ați sunat la 112?

– Da! Au spus că trimit ambulanța! Trebuie să vină de-acum…

– Și unu, și doi… Bogdan nu s-a oprit până când inima omului nu s-a pus în mișcare.

– Simt pulsul! Îi bate inima singură! Fiind inconștientă, salvatorul a așezat victima în poziția de siguranță. Tocmai atunci au intrat și colegii de la SAJ.

– Îl preluăm noi!

– Sper să se facă bine! își spuse Bogdan, în timp ce bătrânul era urcat în ambulanță.

Mai apoi, reluându-și misiunea, se gândea că doar bunul Dumnezeu și îngerul păzitor al bătrânului l-au făcut să oprească tocmai atunci și tocmai acolo… La timp, pentru a împiedica moartea să mai fure o viață…

Felicitări, plutonier adjutant Bogdane Gorce!

Sperăm ca bătrânul să-și revină, să trăiască și să se bucure de viață încă mulți ani, sănătoși, de acum înainte!”