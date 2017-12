Conducerea Romsilva a anunțat, astăzi, că în județul Suceava a fost identificat un porc mistreț radioactiv. Porcul a fost vânat în pădurile din zona de munte a județului Suceava, iar în urma analizelor făcute de Direcția Sanitar Veterinară s-a descoperit faptul că animalul este contaminat cu izotopii Cesiu 137 și Cesiu 134. Porcul vânat este un exemplat de sex masculin, în vârstă de trei ani. Președintele Romsilva, Ciprian Pahonțu, a declarat, citat de Ziarul Financiar, că izotopii ar proveni de la dezastrul nuclear de la Cernobîl. „„Pe raza direcţiei silvice Suceava s-a identificat un porc mistreţ care a fost dus la analize unde s-a identificat o depăşire a nivelului de contaminare radioactivă. Este o noutate pentru noi. Fondul de vânătoare unde a fost identificat acest porc mistreţ se află la 10 km de graniţa cu Ucraina. Este vorba de un fond de vânătoare 17 Botuş, gestionat de ocolul silvic Breaza din judeţul Suceava . Acest lucru ne alarmează foarte tare (…)E de la Cernobîl”, a declarat Ciprian Pahonţu, preşedintele Romsilva, citat de Ziarul Financiar.

