Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, a publicat listele actualizate cu posturile clericale vacante din mediul urban (scoase la concurs), precum și pe cele din mediul rural, valabile pentru transfer. Acestea pot fi consultate în documentul anexat.

