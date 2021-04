Reprezentanții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au cucerit un premiu I și un premiu special la cea de-a XII-a ediție a Concursului studențesc „Microcontrolere şi aplicaţii – Mihail Konteschweller”, organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iași. Concursul este finanțat și sprijinit de Ministerul Educației și de cîteva firme, iar USV a participat cu trei proiecte ale studenților de la programele de licență din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Premiul I a fost obținut de proiectul Sistem de control cu MCU pentru proteze bionice realizat de studenții din anul IV de la Electronică aplicată: Victor Cavca, Robert Geană și Nichita Luțenco. Premiul special Continental a fost cîștigat de Marian Bejenar, student în anul I la programul de studiu Sisteme electrice, cu proiectul Sistem complex pentru detectarea incendiilor. Într-un comunicat transmis de USV se arată: „Premiile obținute de studenții suceveni sînt rezultatul preocupărilor și proiectelor dezvoltate în cadrul universității în domeniul ingineriei medicale, un domeniu de vîrf, care înglobează noile tehnologii electronice și informatice”. În concurs au intrat echipe de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău și Universitatea Politehnica din Bucureşti.

