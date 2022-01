Un preot debutant a sesizat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, că preotul din parohia în care lucrează are un stil aparte de a săvârși Slujba Aghesmei în sensul că sticlele cu apă le ține cu capacul închis. ”Mă numesc …, fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, din parohia … Am terminat Facultatea de Teologie, precum și cursurile de master, iar acum sunt …, unde lucrez, dar sunt și cântăreț la o parohie din …. Am îndrăznit să vă scriu deoarece doresc un răspuns din partea Înaltpreasfinției Voastre la următoarea situație: În parohia unde slujesc, preotul are un stil mai aparte de a săvârși Slujba Aghesmei, în sensul că apa care urmează să se sfințească este pusă în două feluri: câțiva litri într-un vas, iar restul în sticluțe mici, care sunt așezate lângă cea din vas, dar fără a fi desigilate din motive de comoditate (cred eu). Discutând cu preotul despre modul nostru de a săvârși Slujba Aghesmei, sfinția sa mi-a spus că Duhul Sfânt vine și peste apa care nu este desigilată din sticluțe. Nu de aceeași părere sunt și eu. Nerespectându-se rânduiala ca apa să fie binecuvântată de mână preotului și sticlele fiind cu capacul închis, putem spune că avem în acele sticle Agheasmă?, a spus preotul debutant.

”Doamne, ajută! Apa care urmează să fie sfințită se pune în vase/recipiente descoperite. După sfințire, ele se pot distribui în recipiente acoperite. La mulți ani!”, i-a răspuns IPS Calinic.