Un bărbat din județul Suceava a reclamat la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților că preotul din sat i-a interzis să boteze un copilaș pe motiv că merge la Biserica de Stil Vechi.

„Bună ziua! Am fost invitat de niște vecini la botezul (sau încreștinarea) copilașului lor. Așa că duminica trecută am fost prezent împreună cu familia la biserică la ora 14, că atunci trebuia să înceapă botezul. Am mai așteptat împreună cu ceilalți nași, părinții și copilașul vreo 40 de minute până a reușit să apară preotul …… (că fuseseră ceva pomeniri înainte). Într-un final începe slujba obișnuită din pronaos, spunem toți nașii crezul, termină el rugăciunea și intrăm în biserică, unde se pregăteau cele obișnuite botezului. Stând de vorbă cu ceilalți nași despre taxa de botez, (care se spune că nu există, dar ceilalți nași deja știau că este ….. plus încă 8 lei lumânarea care trebuie să o cumperi de la biserică), nu am observat că preotul …. a chemat-o pe …. (soția mea) deoparte și îi spunea ceva cu zâmbetul lui fals pe față (că la o primă vedere ar spune că într-adevăr este un urmaș al lui Hristos). Când ajung și eu lângă el îmi spune că eu nu am voie să botez, eventual poate să boteze ….. Dar să nu uităm de condițiile BOR pentru ca o persoană să fie nașul spiritual al unui copil: să fie ortodox, să fie adult, să nu fie părintele biologic al copilului, să fie ales de părinții acestuia, fiind considerat un adult responsabil și de încredere. Personal, consider că îndeplineam toate condițiile cerute de Biserică, însă printre ceilalți nași se afla și un minor care a botezat. Desigur, acest aspect nu i l-am specificat preotului din respect pentru părinții care au ales nașii copilului. Când îl întreb de ce, primesc următorul răspuns: „Știți, mergeți la Biserica de Stil Vechi și nu aveți voie să botezați”.

Îi explic că și eu sunt botezat în această biserică, am moși și strămoși ctitori ai acestei biserici îngropați aici, dar el nimic și nimic, o ține cu stilul vechi în continuare (în condițiile în care în articolul 29 din Constituția României se spune foarte clar la alineatul 4: În relațiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă). Pe lângă faptul că nu cunoaște Constituția României, nu cunoaște nici învățătura creștină. Deoarece când l-am întrebat ce religie au avut bunicii și străbunicii săi a evitat răspunsul spunând că el încă nu este convins care dintre stilul vechi și stilul nou este bun (în acest caz cum poate el ca preot să își facă cu adevărat meseria dacă nu știe măcar acest lucru?).

Când l-am primit cu Sfânta Icoană și cu agheasma, nu părea să fie „nelămurit” în privința confesiunii ortodoxe de rit vechi ci, din contra, a servit din bucatele puse pe masă și a luat „onorariul cuvenit” pentru această practică. Iar cea mai tare replică a lui a fost că nu mă primește să botez deoarece aș putea influența copilașul (în condițiile în care eu nu am încercat vreodată să influențez pe cineva că un cult este mai bun și altul mai puțin bun). De asemenea, nu este prima data când botez un copil la biserica din sat, eu fiind botezat în această biserică de către preotul ……., odihnească-se în pace. Și cel mai urât a fost din partea lui să ascundă realitatea celorlalți participanți la botez, faptul că el a fost cel care nu m-a primit să botez și mai ales așa zisele motive pentru care nu m-a primit, mințindu-i că mi-a pus niște întrebări care m-au deranjat și de asta am plecat. În încheiere aș dori să vă întreb ce fel de urmaș al lui Hristos este, ce exemplu de iertare și toleranță este? Și mai ales în contextul în care a creat o sminteală, nu a prezentat realitatea celorlalți participanți la botez (sau mai pe românește i-a mințit) și nu și-a cerut iertare nici părinților pentru deranjul creat, nici mie (cu toate că nu țin la scuzele sale), cum poate îmbrăca în continuare liniștit haina preoțească și propovădui iertarea, compasiunea și faptele bune? Aștept răspunsul dumneavoastră și îmi cer iertare pentru deranj”, a relatat bărbatul.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre soluționare Sectorului Bisericesc. Veți fi contactat neîntârziat”, i-a răspuns ierarhul.