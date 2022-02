O familie suceveană romano-catolică s-a arătat revoltată de faptul că un preot ortodox i-a interzis să boteze un copilaș în condițiile în care a mai botezat în aceeași biserică alți trei copii ortodocși. Oamenii s-au adresat arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, cerând lămuriri.

”În această lună am participat la un botez ortodox, în calitate de nas, eu fiind de religie romano-catolic. Când am intrat în biserică, preotul paroh m-a văzut și s-a îndreptat direct către familia mea spunându-mi că nu am voie sa botez deoarece sunt de altă credință și din acest motiv să pun altă persoană ortodoxă în locul meu să boteze, iar la masă să pun ca pentru un naș. (În total au fost 8 nași de botez, iar ei au participat la această discuție) (așa procedează un preot ortodox?). Menționez că în această biserică am participat ca naș de botez pentru alți 3 copii fiind bucuros la acea vreme pentru acest eveniment. Din acest motiv doresc că să îl întreb pe Arhiepiscopul Calinic, de ce creștinii catolici nu pot boteza la ortodocși? In loc să fim uniți și să ne respectăm, să trăim în armonie, ne distanțăm între cele două credințe. Credeți că pe viitor am să pot să botez sau să cunun la ortodocși? Din ce am aflat până acuma dumneavoastră ați emis o decizie în acest sens, prin care cei de altă credință nu mai au voie să boteze sau să cunune la ortodocși! Este adevărat? Îmi puteți trimite aceasta decizie? În alte zone ale țării oare așa se procedează că în Bucovina?”, a întrebat credinciosul romano-catolic.

”Din păcate, diferențele de interpretare a dogmelor ne diferențiază. Cât despre atitudinea părintelui față de dumneavoastră în ziua botezului, nu a fost una dintre cele mai potrivite. Sfinția sa ar fi trebuit să vă vorbească anterior botezului acelui copil despre identitatea dumneavoastră spirituală. Referitor la deciziile despre care faceți vorbire, nu eu sunt autorul acestora, ci ele țin de Canoanele Bisericii, respectiv hotărârile sinodale, care, oricât de amabili am fi, trebuie respectate”, i-a răspuns IPS Calinic.