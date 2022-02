Un preot vrea să plece de pe Muntele Athos din cauza insectelor pentru că este alergic la înțepături și în roagă pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să-l primească la unul din schiturile construite în Adâncata de părintele Horga care a decedat recent. „Înaltpreasfinția Voastră, sunt monahul …. și viețuiesc în Sfântul Munte, la Chilia „Sfântul Nicolae” din Kapsala. Am o problemă cu sănătatea, sunt alergic la înțepături de insecte, și nu pot sta în Athos. Am auzit că părintele Horga care a construit trei schituri în sat la el a trecut la cele veșnice și aș vrea să vă rog, dacă mă primiți, să viețuiesc la un schit dintre cele trei”, i-a scris monahul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților.

”Când veniți în țară, vă așteptăm la Centrul Eparhial pentru o discuție”, i-a răspuns scurt înaltul prelat.